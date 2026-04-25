Rum basını konuya geniş yer ayırırken Fileleftheros gazetesi de habere manşetten ve iç sayfasından “İş Birliği Eli Uzatıyorlar- AB ve Bölgesel Ortaklar Güçlü Mesaj Gönderdi- Lefkoşa’dan Güçlü Mesaj Gönderdiler- AB’nin Orta Doğu ve Körfezdeki Ortaklarla İşbirliğini Güçlendirmesi” başlıklarıyla yer verdi.

Dün zirvenin ikinci günü olduğunu ve Avrupa Birliği (AB) ile Orta Doğu liderlerinin “Lefkoşa’dan güçlü bir ortak mesaj gönderdiğini” yazan gazete, Avrupa Konseyi gayri resmi toplantısı çerçevesinde yapılan dünkü görüşmenin ana mesajının Avrupa ile Orta Doğu ve Körfez’deki ortakları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi olduğunu belirtti.

Haberde Mısır, Lübnan, Suriye ve Ürdün liderleri yanı sıra Körfez İş birliği Konseyi genel sekreterinin zirvedeki varlığının, Orta Doğu ve Avrupa devletleri arasındaki ilişkileri derinleştirmek için bir çerçeve arandığı zamana denk geldiğine işaret edildi.

Gazeteye göre, görüşmenin ardından yapılan basın toplantısında konuşan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis itidalli olmanın gerginliğin önüne geçmesi gerektiğini ve diplomasinin ön saflarda yer almaya devam etmesi gerektiğini belirterek, istikrarın yeniden sağlanması için diyaloğun tek yol olduğunu dile getirdi.

Gazeteye göre AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ise konuşmasında, Orta Doğu’daki savaşın hali hazırda yıkıcı sonuçlarını gösterdiğini belirterek, AB’nin bölge ülkeleri ve halklarıyla dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

Toplantıda Avrupa Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in yanı sıra Lübnan ve Suriye liderlerinin de söz aldıkları belirtildi.

- 42,7 sayılı madde

Gazete “Kıbrıs’ın İnisiyatifine Güven Oyu” ara başlıklı haberinde ise, Avrupa kurumlarının başkanlarının açıklamalarının aynı zamanda Hristodulidis’in Polonya’nın AB’nin karşılıklı savunmayla ilgili 42.7 maddesine güçlü desteği olduğunu açıklamasının, Rum tarafının söz konusu madde konusunda atılacak adımlara ilişkin inisiyatifine önemli bir güven oyu sağladığını yazdı.

Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in söz konusu tartışmanın sonraki adımlarını desteklemek konusunda oldukça net olduklarını yazan gazete, Ursula von der Leyen’in söz konusu maddenin içeriğinin net olduğunu, dolayısıyla AB üye devletleri arasındaki yardımlaşmanın zorunlu olduğunu söylediğini iletti.

Ursula von der Leyen söz konusu anlaşmanın, bir devletin saldırıya uğraması durumunda tam olarak ne yapılması gerektiğini belirtmediğini ve bunun ele almaları gereken bir konu olduğuna işaret etti.

Hristodulidis’in ise söz konusu maddenin "ölü bir metin" olarak kalmaması gerektiği konusunda Ay.Napa’daki akşam yemeği esnasında söylediklerini kamuoyunda tekrarladığını da yazan gazete, Hristodulidis’in Polonya’nın, Rum kesiminin söz konusu maddeye içerik kazandırılmasına ilişkin inisiyatifine desteğini açıkladığını kaydetti.

Mayıs ayı içerisinde büyükelçilikler düzeyinde bir simülasyon tatbikatı planlandığını ve bu tatbikatta AB'nin 42.7 sayılı maddenin yürürlüğe girmesine nasıl tepki vereceğine dair çeşitli senaryoların ele alınacağını da kaydeden gazete, tatbikatın ardından Avrupa Komisyonuna bir rapor sunulmasının beklendiğini yazdı.

Haravgi gazetesinde yer alan haberde ise, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in gayri resmi zirve çalışmaları çerçevesinde “Tek Avrupa-Tek Pazar” isimli bir yol haritasına imza koydukları belirtildi.

Haberde Avrupa kurumlarının AB’nin rekabet gücünün güçlendirilmesi ve tek pazarın derinleştirilmesine ilişkin ortak taahhüdünün bu metinle tasdik edildiği belirtilirken, reformların hızlandırılmasına ilişkin siyasi iradenin de teyit edildiği kaydedildi.

Politis gazetesi ise haberinde, Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen AB Konseyi gayri resmi zirvesinde AB’nin, ABD ve İsrail’in İran karşısında başlattığı savaşın meydana getirdiği yeni koşulların ağırlığı altında Orta Doğu bölgesindeki ülkelerle en yüksek siyasi düzeyde koordine olmaya çalıştığını yazdı.

Haberde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa’nın bu bölgenin güvenliği ve istikrarının Avrupa’nın güvenliği ve istikrarıyla ayrılmaz bir şekilde bağlantılı olduğunu söyledikleri de kaydedildi.

Alithia ise manşetten yer verdiği haberinde, AB’nin karşılıklı savunmayla ilgili maddesinin zirve çerçevesinde masaya konulduğunu ancak Hristodulidis’in önerisinin benimsenmediği gibi herhangi bir teknik değişiklik de olmadığını ve konu hakkında yalnızca teknik aşamada çalışılması konusunda mutabakata varıldığını yazdı.

Zirvenin iç cephede siyasi bir dönüm noktası olarak lanse edildiğini de yazan gazete, zirvenin uluslararası alanda ise kararlar alınmadan veya öneriler kabul edilmeden gerçekleştirilen bir tartışma süreci olarak kayda geçirildiğine işaret etti.

Zirvenin kararlar veya siyasi anlamda bağlayıcı kararlar üretmediği ve yalnızca görüş alışverişleriyle sınırlı kaldığı ifade edilirken, uluslararası alanda ülkenin merkezi bir siyasi faktör olarak anılmadığı da kaydedildi.

Zirveyle ilgili haberler Haravgi’de “Liderler Konseyi: Diplomasi İstikrar İçin Tek Yol- AB’nin Karşılıklı Yardım Maddesi- Hristodulidis ile AB Kurumlarının Başkanları Tek Pazarın Derinleştirilmesi İçin Yol Haritasına İmza Koydular”, Politis’te “AB’nin Güvenliği Orta Doğu’dan Geçiyor- Orta Doğu’yla İş birliği Köprüsü- 42.7 Sayılı Maddeyle İlgili Plan Tatbikatı”, Alithia’da ise “Konseyin Abartılması” başlıklarıyla yer aldı.