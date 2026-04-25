Gülistan Doku soruşturmasının 6 yıl sonra raftan inmesiyle Adalet Bakanlığı yeni adım atarak Ceza İşleri Genel Müdürlüğü altında 7 ayrı Daire Başkanlığı kurmuştu. Birimlerden biri de Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'ydı.

Bu kapsamda Bakanlık, toplam 75 ilde 693 maktulün adının geçtiği 638 faili meçhul dosyasını yeniden incelemeye aldığını duyurdu.

İlk tespitlere göre; ülke genelindeki 638 dosya ve 693 maktul yönünden kapsamlı analiz süreci başlatıldı. Bu özel birim, özellikle kadın ve çocuk cinayetleri dahil Gülistan Doku soruşturması gibi kamuoyunun yakından takip ettiği faili meçhul olayların aydınlatılması için kurumsal kapasiteyi en üst seviyeye taşıyacak ve başsavcılıklarla yakından koordinasyon kuracak.

İLLERE GÖRE FAİLİ MEÇHUL HARİTASI ÇIKARTILDI

Toplumda büyük yankı uyandırabilecek nitelikteki faili meçhul cinayetler ve maktul vakaları ülke genelinde tek tek derlendi. İnceleme kapsamına alınan dosya ve maktul sayılarında bazı iller yoğunluklarıyla dikkat çekiyor.

Sıralamada; İzmir 49 dosya ve 51 maktul ile ilk sırada yer alırken, onu 34 dosya ve 35 maktul ile Sakarya, 30 dosya ve 31 maktul ile Trabzon takip ediyor. Listenin devamında; Giresun 29 dosya ve 32 maktul, Tokat 29 dosya ve 32 maktul ve Tekirdağ 29 dosya ve 31 maktul ile dikkat çekerken; Malatya 24 dosya ve 24 maktul, Kahramanmaraş 19 dosya ve 21 maktul ve Çanakkale 17 dosya ve 28 maktul ile yüksek sayılara sahip öncelikli iller arasında bulunuyor.

FAİLİ MEÇHUL SUÇLARI ARAŞTIRMA DAİRE BAŞKANLIĞI NE GÖREV YAPACAK?

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, sadece dosya incelemekle kalmayıp Cumhuriyet başsavcılıkları bünyesinde derdest bulunan dosyaların sistematik şekilde analiz edilmesini sağlayacak yöntemler de geliştiriyor.

Suçların cezasız kalmaması adına teknik, kriminal ve analitik yöntemler konusunda rehberlik yapılarak, ilgili kurumlar arasında güçlü bir bilgi akışı tesis edilecek. Bu sayede yeni dönemde Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, yıllardır çözülemeyen dosyalar için kritik rol üstlenecek.

Bu birim, delil yetersizliği veya karartılması nedeniyle sonuçlandırılamayan dosyaları yeniden mercek altına alacak. Cumhuriyet başsavcılıklarında bulunan faili meçhul dosyalar sistematik şekilde incelenecek, böylece cezasızlık algısının önüne geçilmesi ve kamu vicdanının rahatlatılması hedefleniyor.

"TÜM DOSYALARI YENİDEN ELE ALIYORUZ"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüz bünyesinde kurduğumuz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımız ile kadın ve çocuk cinayetleri başta olmak üzere toplum vicdanını yaralayan tüm dosyaları yeniden mercek altına alıyoruz." dedi.

Bu çerçevede faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına yönelik kurumsal kapasitenin en üst seviyeye çıkarıldığını dile getiren Gürlek, "Ülke genelinde gerçekleştirdiğimiz taramalar neticesinde, 75 ildeki 638 dosya ve 693 maktule ilişkin kapsamlı inceleme sürecini başlattık. Delile dayalı, titiz analiz ve güçlü koordinasyon ile cezasızlığa geçit vermeyeceğiz." açıklamasında bulundu.

Bakan Gürlek, daha önceki açıklamalarında faili meçhul cinayetlerin hepsinin üzerine gidileceğinin altını çizmişti.

İLK DOSYALAR BELLİ OLDU

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın ilk olarak Gülistan Doku, Rabia Naz Vatan ve Rojin Kabaiş dosyalarını ele alacak. Bu üç isme son olarak katili 26 yıldır bulunamayan Çağla Tuğaltay'ın da eklendiği öğrenildi.

GÜLİSTAN DOKU DOSYASI 6 YIL SONRA YENİDEN AÇILMIŞTI

Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan Gülistan Doku soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in de aralarında olduğu toplam 12 kişi tutuklandı.

Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu ve Tunceli Devlet Hastanesi'nin eski başhekimi Çağdaş Özdemir tutuklandı.