Genel seçim konusunu dün görüşen Rum Meclisi İçişleri Komitesi’nin tarihi kesinleştirdiğini kaydeden Fileleftheros gazetesi, seçim tarihini Atina’da yer alacak ne Olimpiyat Stadı’ndaki Iron Maiden ne de Yunan ligindeki Final Four’un değiştirebileceğini, bu organizasyonlara katılmak isteyen seçmenlerin, bulundukları yerde oy kullanmak için gerekli başvuruları yapmaları gerekeceğini yazdı.

Haberde Anayasa’nın, genel seçimlerin Meclis’in kendini feshetmesi itibarıyla 30 günden az ya da 40 günü aşmayacak süre içerisinde gerçekleştirilmesini öngördüğü, Meclis’in kendini feshetme yetkisinin de yürütmede değil, Meclis’teki partilerde olduğu bilgisi verildi.

Haber göre dünkü toplantıda ele alınan diğer konu ise bir sandalyenin Lefkoşa’dan (Rum kesimi) Baf’a aktarılmasıydı. Nüfus dengesinin değişmesi ve seçmen listelerinin güncellenmesi sonucunda ortaya çıkan bu değişikliğin, 4 Aralık’ta Meclis Genel Kurulu’nda onaylanması bekleniyor.

Meclis Genel Kurulu’nda onaylanması halinde değişiklik, 2026 milletvekilliği seçiminde uygulamaya girecek. Böylece Lefkoşa’nın mevcut 20 sandalyesinden biri Baf’a gidecek ve sandalye sayısı 19’a düşecek. Halen 4 sandalye ile temsil edilen Baf’ın Meclis’teki sandalye sayısı 5’e yükselecek.

Ankete göre DİSİ önde

Alithia Reporter’in 2026 genel seçimlerine yönelik dün yaptırdığı ankette DİSİ ile AKEL’in seçmenlerin birinci tercihi olmaya devam ettiği, Fidias Panayotu’nun yeni kurduğu “Doğrudan Demokrasi” partisinin yüzde 6 ile Rum Meclisine çok rahat girebileceği sonucu çıktığını bildirdi.

Gazeteye göre IMR tarafından 3-10 Kasım’da bin kişinin katılımıyla yapılan ankette “yarın seçim olsa kime oy verirdiniz” sorusuna katılımcıların yüzde 18,3’ü DİSİ, yüzde 17,6’sı AKEL cevabını verdi. Üçüncü sıraya yüzde 13,4 ile ELAM yerleşti. Odysseas Mihailidis’in partisi “Alma” yüzde 10,1 ile dördüncü, DİKO yüzde 7,1 ile beşinci oldu.

Rum Avrupa Milletvekili, influencer Fidias Panaoytu’nun çok kısa süre önce kurduğu “Amesi Dimokratia/Doğrudan Demokrasi” partisi katılımcıların yüzde 5,7’sinden destek bularak Meclis’e rahat girebileceğini gösterdi. Volt isimli parti ise yüzde 3,1 ile Meclise girmeye yaklaştı. Ekologlar yüzde 2,5 , EDEK yüzde 1,9, DİPA yüzde 1 ve Aktif Vatandaşlar-Avcılar ise yüzde 1,3 destek buldu.