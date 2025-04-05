Fileleftheros gazetesi, Rum Eğitim Bakanlığı’nın verilerine göre, Güney Kıbrıs’taki ilk ve orta dereceli okullarda öğrenim gören AB ve üçüncü ülke vatandaşı çocukların sayısında ciddi artış kaydedildiğini yazdı.

Habere göre, AB ve üçüncü ülke vatandaşı çocukların anaokullarındaki oranı yüzde 26.4, ilkokullardaki oranı yüzde 22.4, ortaokullardaki yüzde 20.6, teknik okullardaki yüzde 16 ve liselerdeki oranı yüzde 15’e ulaştı.

Devlet ortaokullarında öğrenim gören yabancı öğrencilerin sayısı 2014 yılında 2 bin 841’ken, bu sayının 2024 yılında 4 bin 968’ya çıktığını aktaran gazete, AB üyesi ülke vatandaşı öğrenci sayısının 2 bin 351, üçüncü ülke vatandaşı öğrenci sayısının ise 2 bin 617 olarak kayıtlara geçtiğini vurguladı.

Haberde, liselerde de üçüncü ülke vatandaşı öğrenci sayısında büyük bir artış olduğunun görüldüğü, 2014 yılında 575 olan bu sayının 2024 yılında bin 116’ya çıktığı belirtilirken, AB vatandaşı öğrenci sayısının ise 2014 yılında 1711’den 2024 yılında 2 bin 736’ya çıktığı aktarıldı.

Gazete, ortaokul ve liselerde öğrenci oranlarına bakıldığında yüzde 77 oranında Kıbrıslı, yüzde 14 oranında AB vatandaşı ve yüzde 9 oranında da üçüncü ülke vatandaşı öğrenci bulunduğunun görüldüğünü belirtti.

Haberde, benzer bir durumun özel okullarda da mevcut olduğu, 2014 yılında özel ilkokullarda 1905 AB ve üçüncü ülke vatandaşı öğrenci eğitim görürken, bu rakamın 2024’te 4 bin 237’ye yükseldiği belirtildi.

Bu rakamlar baz alındığında özel ilkokullarda yüzde 57.3’lük bir kesimin AB ve üçüncü ülke vatandaşı öğrencilerden oluştuğunu belirten gazete, özel orta eğitim kurumlarında ise bu oranın yüzde 37.1 olarak kayda geçtiğini aktardı.