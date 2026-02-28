Politis gazetesi, söz konusu arsanın yalnızca göçmenler tarafından talep edilebileceğini ve en yüksek kira teklifini verene kiralanacağını yazdı.

Haberde, söz konusu arsanın Limasol’un merkezindeki “Ay.Yoannis Mahallesi”nde bulunan, 1/48537 kayıt numaralı 189’uncu parselde bulunan arsa olduğu bilgisine yer verildi.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak, Kıbrıs Türk Malları Vasiliği’nin, Makenzi bölgesindeki bir Kıbrıs Türk taşınmazı ile ve Lefkoşa surlariçindeki bir binanın kiralanmasına ilişkin iki ihalenin daha açılacağını kaydetti.