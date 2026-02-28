Alithia’nın haberine göre, ihbar üzerine kargo şirketinden paket alan 32 yaşındaki bir şahsı takibe alan Rum polisi, şahsın aracını durdurup aradı. Araç içerisindeki pakette 11 kilo hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildi. Suçüstü yakalanan şahsın bugün mahkemeye çıkarılarak hakkında tutukluluk emri alınması bekleniyor.

Aynı gazete Baf’taki evinden cuma günü saat 02.30’da ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 41 yaşındaki kadının cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

Habere göre 5, 6 ve 9 yaşlarında üç çocuk annesi olan kadının kayıp olduğunun bildirilmesi üzerine polis havadan arama başlattı. Aracı, Baf Havalimanı yakınlarında deniz kenarında, terk edilmiş halde bulunan kadının cansız bedeni de Dimi sahilinde bulundu. Kadının hangi şartlar altında hayatını kaybettiği araştırılıyor ancak polis, cana kast ihtimalini göz ardı bıraktı.