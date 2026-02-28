Ancak ülkenin Kıbrıs’taki Akrotiri Hava Üssü’ndeki varlığının güçlendirildiği kaydedildi.

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne (RAF) ait iki Airbus A400M askeri nakliye uçağı, İngiltere ana karasındaki Oxfordshire’daki Brize Norton Hava Üssü’nden Ağrotur’a hareket etti.

Uçaklardan ilki saat 13.15’te Ağrotur’a iniş yaptı. İkincisi ise saat 13.30 itibarıyla Rodos’un güneyinde bulunuyordu.

Daha erken saatlerde, yaklaşık 10.00 sularında, İngiltere hükümetine ait Dassault Falcon 900LX tipi iş jeti Akrotiri’den kalkarak batıya, Avrupa ana karasına doğru yöneldi. Öğle saatlerinde uçağın Güney İtalya üzerinde olduğu ve büyük olasılıkla İngiltere’ye doğru ilerlediği bildirildi.

BBC, İngiltere’nin cumartesi sabahı düzenlenen saldırılara “katılmadığını” aktardı. İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer’ın ise gün içinde üst düzey bir ulusal güvenlik toplantısına (İngiltere’de “Cobra toplantısı” olarak biliniyor) başkanlık etmesinin beklendiği belirtildi.