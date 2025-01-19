Rum Dışişleri Bakanlığının, 2025 yılı için Afrika’ya yönelik diplomatik atak başlatma çabası içerisinde olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi Rum Dışişleri Bakanlığının, Afrika’ya yönelik diplomatik atak için de bir yol haritası belirlediğini yazdı.

Habere göre bu yol haritası içerisinde Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un periyodik olarak Afrika devletlerine ziyaretler yapması, en azından iki devlette diplomatik misyonların başlatılması, Dışişleri Bakanlığında Afrika masası kurulması, Afrika’ya sağlanan insani yardım ödeneğinin artırılması da bulunuyor.