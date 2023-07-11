Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ta ikamet ettiği sırada ABD Başkanı Joe Biden ve ailesi hakkında, casusluk iddialarını gündeme getiren ve 16 Şubat'ta Larnaka Havaalanı'ndan İsrail’e uçmak isterken ABD Federal Polisi'nin (FBI) talebi doğrultusunda tutuklanması sonrasında firar ederek ortadan kaybolan Gal Luft’un “New York Post” gazetesinin internet sayfasında bir videosunun yayımlandığını yazdı.

Gazete, Luft’un 14 dakikalık videosunda, Güney Kıbrıs’ta tutuklanmasının sebebinin, ABD Kongresi Denetleme Komitesi’ne, Joe Biden ve ailesinin Rusya ve Çin’le mevcut casusluk ilişkilerine yönelik ifade vermesinin engellenmek istenmesi olduğunu iddia etti.

Gazete, Luft’un videosunda, yerinin neresi olduğunun belli olmadığını belirtirken, Güney Kıbrıs’ta tutuklanmasının ardından kefaletle serbest bırakıldığını ancak Baf Karakolu’na imza vermeye gitmemesi sonrasında aracının, Derinya yakınlarında bulunduğunu hatırlattı.

Habere göre Rum polisinden bir yetkili ise, Luft’un yerinin tespit edilerek tutuklanması işleminin artık ABD polisinin sorumluluğu olduğunu belirtti.