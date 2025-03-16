Alithia gazetesi, spor salonu sahibinin, sabah salona geldiği zaman ateş açılma sonucu meydana gelen zararı fark ettiğini, saldırı olduğuna dair izlere rağmen ilk başta polise haber vermek istemediğini yazdı.

Salon sahibinin polise haber vermek yerine, açılan ateş sonucu kırılan camların yerine yenilerini takmaya çalıştığını yazan gazete, elde edilen bilgilere atıfta bulunarak, iki kişinin bulunduğu motosiklette, motosikleti süren kişinin kalaşnikofla ateş ettiğini belirtti.

Habere göre olaydan çok sonradan haberdar edilen polis, olayın fail ya da failleri bulmak için araştırma başlattı.