Güney Kıbrıs’ta grip vakalarındaki artış, hastanelerin servislerine yapılan hasta yatışlarını da yükseltti. Güney Kıbrıs Devlet Sağlık Hizmetleri Kurumu (OKYPY), devlet hastanesinde grip nedeniyle ilk ölüm vakasının kayda geçtiğini açıkladı.

OKYPY Sözcüsü Haralambos Harilaou, birkaç gün önce meydana gelen ölümün, nüfusun hassas gruplarında yer alan bir kişiyi kapsadığını ve olayın önceki günlerde gerçekleştiğini belirtti.

Harilaou, “Son günlerde toplumda kış virüslerinin faaliyetinde artış gözlemliyoruz ve bunun doğal sonucu olarak hastanelere yapılan yatışlarda da artış görüyoruz” dedi.

Servis doluluk oranlarının şu anda yüzde 85–90 seviyelerinde olduğunu ifade eden Harilaou, buna rağmen hastanelerin işleyişinde herhangi bir sorun yaşanmadığını vurguladı.

Bu yıl solunum sinsityal virüsü (RSV) nedeniyle yapılan yatışların daha az olduğuna dikkat çeken Harilaou, “Geçtiğimiz yıl özellikle pediatri servislerinde artan yatışlara yol açan RSV kaynaklı tabloyu bu yıl görmüyoruz” ifadelerini kullandı.

Koronavirüse ilişkin değerlendirmede de bulunan Harilaou, hastanelerde COVID-19 hastalarının bulunduğunu ancak sayılarının az olduğunu belirterek, “COVID-19 ile yıl boyunca yatışlar görüyoruz ve artık hastalarımızın tedavisi konusunda deneyime sahibiz” dedi.

OKYPY Basın Sözcüsü, önümüzdeki dönemde vaka sayıları ile hastaneye yatışlarda artış beklendiğini kaydederken, Kıbrıs’ta virüslerin en yoğun görüldüğü dönemin her yıl bayram sürecinin ardından yaşandığını da hatırlattı.