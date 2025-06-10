Polis memuru Süleyman Gürçak mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 8 Mayıs 2025 tarihinde saat 17:00 ‘de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde, Salomon Square Nicosia caddesi üzerinde M. B'nin park etmiş olduğu 3,800 TL değerindeki Bikesport marka bisikleti ve 2000 TL değerindeki helmenti sirkat ettiğini söyledi.

Polis, zanlının 27 Mayıs tarihinde bisikletin kendisine ait olduğu yönünde yalan beyanda bulunup dolandırmak kastı ile Lefkoşa' da sakin A. İ'den 2500 değerinde Redmi Note 8 marka cep telefonunu takas yöntemi ile alarak sahtekarlıkla temin ettiğini açıkladı.

Polis, olay polisin bilgisine 05.06.2025 tarihinde geldiğini, bisikletin Lefkoşa’daki telefoncu dükkanında tespit edilerek, emare alındığını belirtti. Polis, zanlının 06.06.2025 tarihinde Lokmacı Sınır Kapısı'ndan KKTC'ye giriş yapmaya çalıştığı esnada tespit edilerek tutuklandığını açıkladı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek

GKYR’de sakin zanlının davasında hazır olması için uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkemede söz hakkı alan zanlı ise “çocuklarım, torunlarım var. Ben bisikleti çalmadım”dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 10 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.