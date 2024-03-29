Haravgi gazetesi, maskeli 4 kişinin, kilitli olan evin mutfak kapısını kırarak içeri girdiğini, o esnada evde yalnız olan 65 yaşındaki kişiye saldırarak, bıçak tehdidiyle evdeki paraları istediğini yazdı.

Kadının, evde para bulunmadığını söylemesi üzerine maskeli kişilerin evin her tarafını aradığını ancak hiçbir şey bulmadan kaçtığını yazan gazete, saldırı sonucu kadının hafif şekilde yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Habere göre olay sonrasında polis, soyguncuları yakalamak için evde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.