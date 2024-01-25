Alithia gazetesi manşetinde ve spor ekinde yer verdiği haberinde, maçın başlamasından önce iki takımın taraftarlarının sahaya ve tribünlere işaret fişeği attığını ve maçın oynanacağı saha içerisine girerek kaos ortamı yarattıklarını yazdı.

Polisin duruma müdahale ettiğini ve taraftarlar sakinleşene kadar maçın başlamasının 20 dakika geciktiğini yazan gazete, daha sonra iki takımın futbolcularının ısınmak için sahaya çıktığını kaydetti.

Maçın başlamasından önce hakemlerin polisle toplantı yaptığı ve polisin maçın güvenli bir şekilde gerçekleşmesini garanti edemeyeceğini hakeme iletmesinin ardından, maçın oynanmasının iptal edildiği ifade edildi.