Güney Kıbrıs’ta haftalık olarak yayımlanan “Kathimerini” gazetesi “Organize Suçlara Karşı Görev Gücü” başlıklı manşet haberinde son günlerde suç oranlarında yaşanan artışların ve genel olarak da organize suçların son zamanlarda aldığı boyutun bu kararların alınmasına neden olduğunu yazdı.

Gazete iç sayfadan geniş şekilde yer verdiği haberinde ise organize suçların özellikle Larnaka ve Limasol’da arttığı görülen bir dönemde Rum Adalet ve Kamu Düzeni bakanlığının “task force” (görev gücü) şeklinde, 60 kişiden oluşacak ve doğrudan bakanlığa bağlı olacak yeni ve seçkin bir grup oluşturma planlamalarını sürdürdüğünü yazdı.

Gazete “elde ettiği bilgilere” dayanarak bu grubun yaklaşık 60 seçkin polisten oluşacak esnek ve operasyonel anlamda özerk bir gruptan ibaret olacağını ve bunun net görevinin ise organize suçlarla ilgili yasa ve düzeni uygulamak olacağına işaret etti.

Özel görev gücünün kurulmasının son planlama safhasında olduğunu da kaydeden gazete, bunun Güney Kıbrıs genelinde faaliyet göstereceğini ve organize suç faaliyetlerinin gerçekleştiğine inanılan yerlerde müdahalede bulunabileceğini belirtti.

“Aynı bilgilere” dayanarak görev gücünün oluşturulmasıyla ilgili gerekli ekonomik kaynakların sağlandığını kaydeden gazete, görev gücünün işleyişiyle ilgili hukuki çerçevenin de hukuk dairesiyle iş birliği içinde ele alındığını ekledi.