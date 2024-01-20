Alithia ve diğer gazetelere göre, Kıbrıs Rum Barolar Birliği Başkanı Mihalis Vorkas elektronik sistem yeniden işleyene kadar yargı ile ilgili başvuruların fiziken yapılacağını söyledi. E-justis öncesinde uygulanan i-justice ara sisteminin efektif olmadığını belirterek, sorunun giderilmesi için Salı gününe kadar bekleyeceklerini açıkladı.

Araştırma İnovasyon ve Dijital Dönüşüm Müsteşarı’nın ve yargı personelinin katılımıyla dün yapılan istişare toplantısında, dijital platformu kurmak ve işletmekten sorumlu şirket tarafından, sıkıntıların en kısa süre içerisinde giderileceği vaadinde bulunulduğunu belirten Vorkas, Barolar Birliği’nin gelişmeleri Salı gününe kadar beklemeye karar verdiğinii, Salı günü gelişmelere bakarak görüşlerini beyan edeceklerini söyledi.

Yaşanmakta olan sorunun davaların görülmesini ne kadar etkileyeceği sorulduğunda, “Çok fazla. Maalesef bulunan çıkış yolu, koronavirüs pandemisi öncesinde uyguladığımız, yani belge ibrazları için fiziken mahkemede hazır bulunma yöntemi. Maalesef mevcut sorunlar yüzünden e-justice’e geçmeden önce kullanılan ara uygulama olan i-justice sistemine geçemeyiz” dedi.