Konuyla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

05.06.2025 tarihinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir işletmede, I.K.(E-54)’nin dolandırmak kastıyla, gerçekte Lefkoşa’nın GKRY bölgesinde çalmış olduğu bir şahsa ait bisikletin kendisine ait olduğu yönünde işletme sahibine yalan beyanda bulunup, 2500 TL değerindeki bir cep telefonu ile konu bisikleti takas ederek sahtekarlıkla mal temin ettiği tespit edilmiştir.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, I.K. 06.06.2025 tarihinde Lokmacı Kara Geçiş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı sırada tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.