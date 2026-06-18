Lefkoşa’da meydana gelen “uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu” suçlarından tutuklanan zanlılar H.Y., D.Ö.G. ve M.B. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ozan Özder, olguları aktardı. Polis, uyuşturucu suçlarından meseleleri bulunan zanlılar D.Ö.G. ile M.B.’nin Metehan Sınır Kapısı’na giderken araçlarının durduğunu, bu sırada bir şahsın araçtan inerek yaya şekilde sınırı geçip Güney Kıbrıs’a gittiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, güneye geçen şahsın H.Y. olduğunun belirlendiğini, KKTC’ye geri döndüğü sırada sınır kapısında durdurularak üzerinde arama yapıldığını açıkladı. Yapılan aramada zanlının tasarrufunda yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu kaydetti.

Polis, zanlının verdiği ifadede D.Ö.G. ile M.B.’nin yönlendirmesiyle Güney Kıbrıs’a giderek 60 euro karşılığında 4 gram uyuşturucu satın aldığını söylediğini aktardı. Ayrıca zanlının, 1 ve 3 Haziran tarihlerinde de yine aynı kişilerin yönlendirmesiyle güneye giderek 30 euro karşılığında 2 gram uyuşturucu aldığını beyan ettiğini belirtti.

Polis, H.Y.’nin tutuklanmasının ardından D.Ö.G. ile M.B.’nin Millet Bahçesi yakınlarında tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Zanlıların üç kez mahkemeye çıkarıldığını ve toplam 11 gün ek tutukluluk süresi alındığını ifade eden polis, soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydetti.

Polis, sabıkası bulunmayan H.Y.’nin uygun bir teminata bağlanmasını talep ederken, D.Ö.G. ile M.B.’nin 9 Ağustos 2025 tarihinde silah ve üç farklı türde uyuşturucu maddeyle yakalandıklarını, 25 Ağustos 2025 tarihinde teminatla serbest bırakıldıklarını ve bir yıl dolmadan yeniden benzer suç işlediklerini belirterek tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Ş.G., zanlılar D.Ö.G. ile M.B.’nin bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi. Zanlı H.Y.’nin ise 30 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 700’er bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması ve yurt dışına çıkışının yasaklanması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına karar verildi.