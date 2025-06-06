Gayretköy’de, 29 Mayıs’ta, Güney Kıbrıs’a geçmek amacıyla valizleriyle birlikte bir narenciye bahçesi içerisinde tespit edilerek tutuklanan üç zanlıyla ilgili soruşturmada, meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen ve aranan A.A.O.M.(E-20) ile H.M.Y.M.(E-22) tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.

Alkollü şahıs çevrede rahatsızlık yaratmaktan tutuklandı

Gazimağusa’da, dün, kamuya açık bir yerde, K.H.O.(E-25) alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada bağırarak çevreye rahatsızlık vermekten tutuklandı.

KKTC'de ikamet izinsiz bir kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklandı.

16 yaşındaki kayıp genç bulundu

Karşıyaka’da önceki günden beri kayıp olan 16 yaşındaki A.G, bulundu.