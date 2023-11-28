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Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlıların cep telefonlarının inceleneceğini belirterek, 3 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Polis memuru, yapılan soruşturma sonucu Chined’in 18 Mart 2021 tarihinden beri 924 gün KKTC’de ikamet izinsiz olduğunun belirlendiğini açıkladı.

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Polis, yapılan soruşturma sonucu Cristhan Doopgehana’nın, Chiderebbere Chined’i Demirhan’da faaliyet gösteren Erülkü Süpermarketin park alanına bırakacağını, oradan başka bir şahsın Chined’i Güney Kıbrıs’a götürmek için alacağını tespit ettiklerini açıkladı.

Polis, yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’a gitmek isteyen Chiderebbere Chined ona yardım eden Cristhan Doopgehana’nın 27 Kasım 2023 tarihinde Girne-Gazimağusa anayolu, Haspolat çemberinde tespit edildiklerini söyledi.

Polis, Cristhan Doopgehana’nın Chiderebbere Chined’in yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’a gitmesini sağlamak için anlaşma yaptıklarını söyledi.

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