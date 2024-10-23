-ÖZEL HABER

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Rum Lider Hristodulis’ten mülkiyet davaları nedeniyle tutuklu bulunan kişiler için af çıkarmasını talep ettiğini açıkladı.

Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın konuğu olarak gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Tatar, mülkiyet meselesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Rum Lider Hristodulidis’in Kıbrıs Cumhuriyeti kanunlarının Kıbrıs’ta geçerli olduğunu savunduğunu kaydeden Tatar, “Bu tüm Kıbrıs için geçerli olamaz” ifadelerini kullandı.

“Elbetteki KKTC’de tapularla ilgili bir takım tasarruflar yapıldı. Bu yapılmasaydı Kıbrıs Türkü adadan göç etmek zorunda kalırdı. Biz kendi vatandaşlarımızı burada tutmak için bunu yaptık” diyen Tatar, Taşınmaz Mal Komisyonu’na dikkati çekti.

Tatar, devamla şunları söyledi:

“Yıllar önce Taşınmaz Mal Komisyonu kuruldu. Rum vatandaşlarına mülkleri için çare olarak TMK’yı işaret etti. Ya tazminar, ya takas ya da iade. O komisyonda yabancı üyeler de var. Bugüne kadar 500 milyon Sterlin para ödendi. Mülkiyet ancak bu şekilde çözülebilir. Güney’in yaptıklarının hukukla alakası yoktur. Bu davalar elbet bir yerden dönecek ancak Güney KIbrıs bunu bilerek uzatıyor. Rum başkan bize Newyork’ta ‘bunlar yargı kararı ben yargıya karışamam’ dedi. Guterres’te ‘bunun insani konu olduğunu ve af çıkarılması gerektiğini’ belirtti. Guterres bu operasyonların bilinçli yapıldığınının farkında. Güney’in tutuklamalarından hiç memnun değil.”



“GÜNEY’DEKİ MALLARIMIZIN DEĞERİ EN AZ 100 MİLYAR STERLİN”

Güney’deki Türk mallarının çoğunun deniz sahillerinde olduğunu vurgulayan Tatar, “En az 100 milyar sterlinlik malımız var Güney Kıbrıs’ta. Güney Kıbrıs Türk mallarına daha fazla inşaa yaptılar, bizim burada yaptıklarımızdan. Hristodulidis, bu insanları hapise atarak konuyu çözemez. Tekrar ediyorum, Kıbrıs meselesi çözüldüğünde mülkiyet meselesi de aynı anda çözülecek.”