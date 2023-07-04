Güngör çöplüğünde bugün saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Yangına, Lefkoşa İtfaiye Şubesi ekipleri müdahalede bulunuyor. 

Erhürman: Erken seçim halkın gündemindedir Erhürman: Erken seçim halkın gündemindedir

Çöplükten çıkan zehirli dumanlar, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. 

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