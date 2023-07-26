İçişleri Bakanı Dr. Ziya Öztürkler’in daveti ile Bakanlık’ta Yerel Yönetimler Reformu sonrası yürütülen çalışmalar ve Güngör Katı Atık Depolama Alanı’nın geleceği konusunda iki önemli toplantı gerçekleştirildi.

Sendikalar ile yapılan ilk toplantıda koşuşan Bakan Öztürkler, “Yerel Yönetimler Reformu sürecinde söz verdikleri şekilde, 65/2007 sayılı belediyeler personel yasasında tadilat yapmak ve Belediyelerin Personel Sınav Tüzüğü’nün hazırlanması amacıyla yürüttülen çalışmalarda sona gelindiğini, belediyelerde yetkili sendikalarla bir araya gelerek bir ön görüşme yaparak, istişarelerde bulunduklarını ifade etti. Öztürkler, “KAMU-İŞ, BES, BEL-SEN, DEV-İŞ’in değerli başkan ve yöneticilerinin görüşlerini alarak, Belediye Başkanlarımızın da katılımıyla geniş bir toplantı ile tüzük çalışmalarını tamamlamak adına mutabık kaldık” dedi.

Ardından Güngör Katı Atık Depolama alanının durumu ve Güngör Katı Atık Depolama alanine atıklarını döken belediyeler ile alanın geleceği, atıkların kamu sağlığını tehdit etmeyecek şekilde bertarafı konularında fikir alış verişinde bulunduklarını açıklayan Öztürkler, “Her iki toplantının da çok verimli geçtğini ifade etmek istiyorum. Ortak akıl, iyi niyet ve bilimsel çalışmalarla çok daha iyi hizmetler verilecektir. Toplantıya iştirak ederek değerli katkılarda bulunan Sendikalarımıza ve Güngör Katı Atık Depolama alanının geleceği konusunda görüş ve önerilerini paylaşan Güzelyurt Belediye Başkanı ve Belediyeler Birliği Başkanı Sayın Mahmut Özçınar’a, Lefkoşa Bellediye Başkanı Sayın Mehmet Harmancı’ya, Girne Belediye Başkanı Sayın Murat Şenkul’a, Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Amcaoğlu’na ve Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Sayın Ali Karavezirler’e iş birlikleri ve destekleri için teşekkür ediyorum” dedi.