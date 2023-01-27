Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Doğukan Can olguları aktardı.

Polis, huzurunuzda bulunan zanlıların "Araç içerisinden “Sirkat" suçundan methalder olduğunu belirtti.

Polis, 24.01.2023 tarihinde 00.10-16.00 saatleri arasında Lefkoşa'da, aynı adreste sakin M.K'nin (E-45) kullanımında bulunan MT 759 plakalı Mercedes marka aracın içerisinden Gazeteci Kemal Aşık caddesi üzerinde park halinde ve kilitsiz vaziyette bulunduğu esnada zanlılar tarafından 85.000 TL, 700 Euro ve 120 Dolar nakit para sirkat ettiklerini belirtti.

Polis, zanlıların aynı gün Lefkoşa'da tespit edilerek Polis arabasına alınarak Lefkoşa Adli Şubeye celp edilmişler akabinde temin edilen derdest emri gereği tutuklandıklarını anlattı.

Polis, mesele ile ilgili tahkikatın henüz yeni başladığını, bahse konu paralardan 8470 TL, 55 Euro ve 20 Doları zanlıların yerleştirilmiş oldukları polis arabasının arka koltuğunun arasına sıkıştırılmış olarak bulunup emare olarak alındığını söyledi.

Polis, ayrıca polis aracında yapılan kontrolde henüz ağırlığı belirlenemeyen uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin tespit edilip emare olarak alındığını belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın devam ettiğini, mesele ile ilgili olarak aranan emareler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve alınması gereken ifadeler olduğunu, ayrıca zanlıların KKTC'deki statülerinin de araştırılması gerektiğini söyledi.

Polis, bu bağlamda tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 7 gün süre ile poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlıların soruşturma maksaltı 7 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.