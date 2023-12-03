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Öte yandan Lefkoşa’da sakin Yunus Emre Okur, bugün 02.30 sıralarında hayatını kaybetti. 28 yaşındaki Okur’un kendi yaşamını sonlandırdığı kaydedildi.

Polis basın bültenine göre, otopside, Gurberg’in “kalp hastalığı, kronik akciğer hastalığı, kalp krizi ile dolaşım ve solunum yetmezliği” sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çayırova’daki bir alışveriş merkezinde bulunduğu sırada 29 Kasım Cuma günü aniden rahatsızlanarak hayatını kaybeden 74 yaşındaki Eric Marten Gurberg’in ölüm nedeni, otopsiyle saptandı.

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