Gürcafer, 19 Mayıs 1919’un yalnızca bir kurtuluş mücadelesinin başlangıcı değil, aynı zamanda bağımsızlık ve çağdaşlaşma yolunda atılmış tarihi bir adım olduğunu belirtti.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlere emanet ettiği bu anlamlı günün, geleceğe duyulan güvenin en güçlü göstergesi olduğunu ifade eden Gürcafer, gençlerin eğitimli, üretken ve özgür bireyler olarak yetişmesinin önemine dikkat çekti.

Gürcafer, “Toplumların gelişimi; düşünen, sorgulayan, üreten ve sorumluluk alan genç nesillerle mümkündür. Gençlerimize fırsat yaratmak, onların önünü açmak ve daha güçlü bir gelecek bırakmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye halkına bağımsızlığı ve demokrasiyi getiren Atatürk’ü saygıyla anıyor, gençliğin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum” ifadelerini kullandı.