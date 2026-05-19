Polisten verilen bilgiye göre olay, 18 Mayıs 2026 tarihinde saat 19.00 sıralarında Cephe Sokak’ta meydana geldi. D.K.’nin alkollü içki tesiri altında olduğu sırada nefes örneği vermeyi reddettiği belirtildi.

Şahsın, makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdiği, olay yerine gelen görevli polis memurlarına küfür edip şiddet kullanma tehdidinde bulunduğu kaydedildi. Zanlının ayrıca kafasıyla bir polis memuruna vurup darp ederek görevinden men ettiği ifade edildi.

Suçüstü tutuklanan D.K.’nin üzerinde yapılan aramada ise, kanunsuz olarak tasarrufunda muşta bulundurup taşıdığı tespit edilerek emare alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.