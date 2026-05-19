Bunlar da ilginizi çekebilir

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, alınması gereken ifadeler bulunduğunu ve emare olarak alınan maddelerin analize gönderileceğini belirterek zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirten polis, zanlının gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini söyledi.

Polis, yatak odasında masa üzerinde bulunan mavi-beyaz renkli kreatin kutusu içerisinde şeffaf naylona sarılı yaklaşık 7 gram ağırlığında hintkeneviri türü olduğuna inanılan madde ile yine aynı kutuda yaklaşık 2 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare alındığını açıkladı.

Mahkemede olayla ilgili şahadet veren polis memuru, 18 Mayıs 2026 tarihinde saat 16.00 sıralarında Metehan Kemal Şemiler Caddesi’nde bulunan ikametgahta, zanlının huzurunda Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından arama yapıldığını söyledi.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.