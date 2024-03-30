Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Serdinç Maypa’nın ‘insan kaçakçılığı yapıyorlar’ iddiaları üzerine kamuoyunu bilgilendirmek için yaptığı basın açıklamasının insan kaçakçılığı hususunda bir itirafmış gibi sosyal medyada pazarlanmaya çalışıldığını kaydetti.

“Ak koyun kara koyun belli olsun” diyen Gürcafer, “tıpkı Sayın Kudret Özersay’ın ve CTP Milletvekili Ongun Talat’ın dediği gibi olsun. Yalnızca Maypa değil, Maypa’nın iddiaları ile ilgili olan şikayetçilerle ilgili de soruşturma yapılsın. Hatta ve hatta bugün itibarı ile şahsım, başkanı olduğum birliğim ve oğlumdan başlasın soruşturma. Ama ak koyunla kara koyun ortaya çıksın. Herkes iddiasının arkasında dursun. Dursun da soruşturma neticesinde başını dik tutarak toplumun yüzüne baka baka ‘evet ben bu işi yaptım veya evet ben bu iftirayı attım’ diyebilsin.” İfadelerini kullandı.

KTİMB Başkanı Gürcafer, bugün yaptığı yazılı açıklamasında şunları söyledi:

“AÇIKLAMALARIM İNSAN KAÇAKÇILIĞI HUSUSUNDA BİR İTİRAFMIŞ GİBİ SOSYAL MEDYADA PAZARLANMAYA ÇALIŞILIYOR”

Sayın Maypa’nın ‘insan kaçakçılığı yapıyorlar’ iddiaları üzerine kamuoyunu bilgilendirmek üzere yapmış olduğum basın toplantısında; iş gücü ihtiyacının kişiler aracılığıyla karşılandığını söyledim. Binlerce insanın işçi temininde aracılık yaptığını söyledim. Bu hususta devletin bir an önce bu işin yasasını yapıp işgücü temininin lisanslı sorumluluk alan firmalarca yapılması gerektiğini söyledim. İnsan kaçakçılığı yaptığımızı iddia eden Serdinç Maypa’nın da bu işi yapan binlerce insandan bir tanesi olduğunu hatta ve hatta oğlumun da firmalara işçi getirdiğini söyledim.

Tıpkı emlakçıların kaydı yasasındaki eksiklikten dolayı şu anda emlakçılık yapan insanlar gibi. Tıpkı noterlik yasası olmamasına rağmen yıllardır noterlik yapmış olan tasdik memurları gibi ve daha birçok örnek verebilirim. Toplumu bilgilendirmek adına yapmış olduğum açıklamaları, insan kaçakçılığı hususunda bir itirafmış gibi sosyal medyada pazarlanmaya çalışılıyor. Bunun taraf olmuş insanlar tarafından yapılmasını anlarım da yasama görevi ve sorumluluğu bulunan şahıslar tarafından yapılmasını anlayamam. Sanki yasanın olmamış olmasında hiç sorumluluğunuz yokmuş gibi davranmanız sizleri aklayamaz efendiler.

Uzun yıllardır var olan ve artarak büyüyen bu sorunun bizim tarafımızdan yıllardır dile getirilmekte olmasına rağmen siz millet vekilleri tarafından meclis kürsüsünden bir kez bile dile getirildiğini hatırlamıyorum, bu hususta bir yasa çalışması yaptığınızı da hatırlamıyorum. Ben elimdeki bilgileri polise verdim ve şikayetçi oldum. Şimdi konu mahkememizde.

“SUÇLU BULUNMAM DURUMUNDA ELBETTE İSTİFAMI YAZIP GİDECEĞİMDEN KİMSENİN KUŞKUSU OLMASIN”

Mahkememizin verdiği emir doğrultusunda soruşturmanın geciktirilmeden ilk önce benden ve oğlumdan başlamasını beklemekteyim. Suçlu bulunmam durumunda elbette istifamı yazıp gideceğimden kimsenin kuşkusu olmasın ama suçsuz bulunmamız ve haklı bulunmamız durumunda aynı davranışı sergileyip sergilemeyeceğiniz hususunu yakından takip edeceğim. Elbette taraf olan kesimlerin değil, sizin tavrınızın ne olacağıdır benim merakım.”