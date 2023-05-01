Gürcafer, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın alın teri kazancının kutsallığı, demokrasi ve güvenli gelecek için mücadele günü olduğunu söyledi.

Cafer Gürcafer, mesajında "1 Mayıs İşçi Bayramı'nın çalışma barışı ile dayanışma ruhunun güçlenmesine ve emekçilerin daha refah bir dünyada yaşamasına vesile olmasını temenni eder, üretimin vazgeçilmezi ve yaşamımızın her aşamasında alın teri bulunan emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutlar, tüm camiamız adına onları saygı ile selamlarım" ifadelerini kullandı.