Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:
Kartal Adliyesi'nde savcı huzuruna çıkan üyemiz Güren Tilki aleyhine açılan dava takipsizlikten dolayı düşürülmüştür. Tilki'nin İstanbul'a girişi normal koşullarda gerçekleşmiştir...
Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:
Kartal Adliyesi'nde savcı huzuruna çıkan üyemiz Güren Tilki aleyhine açılan dava takipsizlikten dolayı düşürülmüştür. Tilki'nin İstanbul'a girişi normal koşullarda gerçekleşmiştir...
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