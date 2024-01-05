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Kartal Adliyesi'nde savcı huzuruna çıkan üyemiz Güren Tilki aleyhine açılan dava takipsizlikten dolayı düşürülmüştür. Tilki'nin İstanbul'a girişi normal koşullarda gerçekleşmiştir...

Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

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