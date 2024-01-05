İsias Otel davasında otelin temizlik sorumlusu konuştu İsias Otel davasında otelin temizlik sorumlusu konuştu

Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

Kartal Adliyesi'nde savcı huzuruna çıkan üyemiz Güren Tilki aleyhine açılan dava takipsizlikten dolayı düşürülmüştür. Tilki'nin İstanbul'a girişi normal koşullarda gerçekleşmiştir...