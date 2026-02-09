ıp-İş, bir günlük uyarı grevine gitti. Grev kapsamında Mağusa Devlet Hastanesi’nde basın açıklaması yapan Tıp-İş Başkanı Dr. Özlem Gürkut, hekimlerin çalışma koşulları, tam gün mesai tartışmaları ve Sağlık Bakanlığı’nın tutumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Hekimlerin itirazları büyük bir manipülasyonla yansıtılıyor”

Dr. Gürkut, hekimlerin çalışma koşullarına yönelik itirazlarının kamuoyuna “hekimler çalışmak istemiyor” şeklinde yansıtıldığını belirterek, bunun gerçeği yansıtmadığını söyledi. Açıklamasında, grev günü kendi hastanelerine dahi alınmadıklarını ifade eden Gürkut, “Buralar bizim evlerimizdir. Biz kapının önünde de hekimiz” dedi.

“Biz zaten yasanın öngördüğünden fazla çalışıyoruz”

Hekimlerin haftalık ve aylık çalışma saatlerinin yasal sınırların üzerinde olduğunu vurgulayan Gürkut, sağlık hizmetinin 7 gün 24 saat kesintisiz yürütüldüğünü kaydetti. “Sekiz saat değil, yirmi dört saat çalışıyoruz. Üstüne bir sekiz saat daha çalışmamız isteniyor” diyen Gürkut, 32 saat aralıksız çalışmanın hem hekim hem de hasta güvenliği açısından kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

“Eksikler giderilmeden tam gün mesai sağlık politikası değildir”

Devlet hastanelerinde ciddi altyapı ve personel eksiklikleri olduğunu söyleyen Gürkut, yoğun bakım, gastroenteroloji, endokrin ve hematoloji gibi alanlarda uzman eksikliği bulunduğunu ifade etti. Mağusa’nın büyük bir kent olduğunu hatırlatan Gürkut, tam donanımlı bir devlet hastanesini hak ettiğini belirtti. Gürkut, “Tam mesai diye sunulan sistem sadece bir saat daha poliklinik demektir. Doktoru hastanede tutar ama sizi iyileştirmez” ifadelerini kullandı.

“Hekimler 140 bin lirayla çalışıyor”

Sağlık Bakanı’nın hekim gelirlerine ilişkin açıklamalarına da yanıt veren Dr. Gürkut, hekimlerin aylık 700 bin liraya ulaştığı iddialarını reddetti. “Hekimler şu anda yaklaşık 140 bin lirayla çalışıyor. Türkiye’deki meslektaşlarımız bizden daha fazla kazanıyor” diyen Gürkut, sorunun ücret değil, düzenleme yapılmadan çalışmanın dayatılması olduğunu vurguladı.

Gürkut ayrıca, hekimlerin önemli bir bölümünün kamu görevlisi statüsünde olmadığını, geçici ve güvencesiz sözleşmelerle çalıştırıldığını belirterek, “Her iki hekimden biri kamu görevlisi değil. İtirazımız bunadır” dedi.