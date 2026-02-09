Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gündeme gelen anayasa değişikliği referandumu ile ilgili değerlendirmede bulunan İş İnsanları Derneği (İŞAD), sürecin ülkenin demokratik olgunluğunu ve ortak akıl kültürünü yansıtması gereken önemli bir dönemeç olduğuna dikkat çekti.

İŞAD Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Enver Mamülcü, referandum sürecinin siyasi bir çekişmeye veya toplumsal kutuplaşmaya dönüşmemesi gerektiğini vurgulayarak, sağduyu, karşılıklı saygı ve demokratik nezaketin esas alınmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

Açıklamada, referandumların farklı görüşlerin özgürce ifade edilebildiği demokratik süreçler olduğu hatırlatılarak, bu sürecin toplumun ortak geleceğini zedelemeyecek bir anlayışla yürütülmesi gerektiği ifade edildi.

Kıbrıs Türk iş dünyasının beklentisinin; anayasa değişikliği sürecinin hukukun üstünlüğü, demokratik değerler ve toplumsal uzlaşı temelinde değerlendirilmesi olduğu kaydedilen açıklamada, ekonomik istikrarı ve toplumsal huzuru olumsuz etkileyecek bir atmosferden kaçınılması gerektiğinin altı çizildi.

İŞAD, açıklamasının sonunda tüm siyasi aktörleri, sivil toplum kuruluşlarını ve vatandaşları referandum sürecine yapıcı, sorumlu ve birleştirici bir tutumla yaklaşmaya davet etti.