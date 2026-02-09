Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Sağlık Bakanlığı’nın hem kamuda hem de özel sektörde görev yapan tüm hekimlerin ve sağlık kuruluşlarının bakanlığı olduğunu vurgulayarak, Serbest Çalışan Hekimler Birliği ile uzun süredir sürdürülen yapıcı diyaloğun somut adımlara dönüştüğünü ifade etti.

Birliğin yaptığı açık çağrıya yanıt vererek bugün kendilerini toplantıya davet ettiğini belirten Dinçyürek, görüşmenin verimli geçtiğini söyledi. Ada genelinde hastaların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak adına ortak çalışmaların ele alındığını kaydeden Dinçyürek, Serbest Çalışan Hekimler Birliği’ne, Başkan Remzi Gardiyanoğlu nezdinde teşekkür etti.

“Uzlaşı, yasalara uymak ve denetimi kabul etmekle başlar”

Sağlık Bakanı Dinçyürek, sağlıkta uzlaşı konusundaki duruşlarının net olduğunu vurgulayarak, yasalara uyulmadan ve denetimler kabul edilmeden bir uzlaşı zemini oluşmasının mümkün olmadığını ifade etti. Görevini layıkıyla yapan hekimlere çağrıda bulunan Dinçyürek, sağduyu ile hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Kamuoyunda oluşan algılar nedeniyle bazı rakamları paylaşma ihtiyacı duyduğunu belirten Dinçyürek, kamuda iki farklı yasaya göre istihdam edilen hekimlerin aylık toplam hak edişlerinin 714 bin TL ile 719 bin TL seviyelerine ulaşabildiğini ifade etti. Bu gelirlerin, mesaisine uyan ve görevini eksiksiz yerine getiren hekimler için hak edilmiş bir kazanç olduğunu vurguladı.

Dinçyürek, yasalara ve mesai düzenine uyulması ve denetimlerin kabul edilmesi halinde, özlük hakları ve çalışma koşullarına ilişkin tüm taleplerin masada konuşulabileceğini yineledi.

Gardiyanoğlu: “Halkın mağdur edilmemesi için sorumluluk aldık”

Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Remzi Gardiyanoğlu ise, birlik olarak sağlıkta zor bir süreçten geçildiğini belirterek, 1976 yılında kurulan birliğin ülkedeki hekimlerin büyük bir bölümünü temsil ettiğini söyledi.

Toplum sağlığını ve halkın mağdur edilmemesini önceleyen bir anlayışla Sağlık Bakanı’na çağrı yaptıklarını ifade eden Gardiyanoğlu, geçmişte de benzer süreçlerde Sağlık Bakanlığı’na destek verdiklerini hatırlattı.

Toplantıda grevin devam etmesi halinde izlenecek yolun ele alındığını kaydeden Gardiyanoğlu, sendika yetkililerine grevi sonlandırma çağrısı yaparak, özlük hakları adı altında yürütülen bazı uygulamaların etik olmadığını savundu. Tüm çalışma koşullarının ve nöbet düzenlerinin kayıt altında olduğunu belirten Gardiyanoğlu, çözüm için masaya gelinmesi gerektiğini söyledi.

Gardiyanoğlu, Sağlık Bakanı’nın talep etmesi halinde hekim kitlesiyle çözüme tam destek vermeye hazır olduklarını kamuoyuna açıkladı ve toplantı için Bakan Dinçyürek’e teşekkür etti.