Gündem Kıbrıs Özel Haber

Yol ve Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda 30.06.2025 tarihinde oybirliğiyle kabul edildi. Yasanın meclisten geçmesinin ardından trafik suçlarında gerçekleşen kural ihlallerinde ciddi oranda artış yapıldı. Kamuoyunun gündeminden düşmeyen ve tepkiyle karşılanan astronomik ceza oranlarına bir tepki de Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’dan geldi.

Bakan Erhan Arıklı, trafik cezalarına ilişkin kamuoyunda artan tepkiler üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulunarak, özellikle cep telefonu kullanımına yönelik kesilen yüksek cezalar konusunda Bakanlığa çok sayıda şikâyet ulaştığını ifade etmişti.

Arıklı, bazı uygulamaların yeniden ele alınacağını ve cezaların hem para hem de puan yönünden daha dengeli hale getirileceğini de sözlerine eklemişti.

Arıklı açıklamasında, “Şehir içinde iken bırakın konuşmayı, elinde telefon tuttuğu veya telefonla konuştuğu ihbar edildiği için bir sürücüye 51 bin TL ceza kesilmesi insaf ile bağdaşır bir durum değildir. Biraz daha insaf lütfen” ifadelerini de kullanmıştı.

Gündem Kıbrıs, Ekonomik Örgütlere artan trafik cezalarını ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın yeni cezalara tepkisini sordu.

İŞAD Başkanı Enver Mamülcü: Ülkenin şartlarına göre rakamları şekillendirmek lazım

İş İnsanları Derneği (İŞAD) Başkanı Enver Mamülcü, artan trafik cezalarının ülke şartlarına göre olması gerektiğini ve trafik konusunda vatandaşlara gerekli eğitimler verilerek farkındalığın artırılması gerektiğini ifade ederek, “Devlet otoritesi bir bütündür. Yüksek cezalandırmayla bir sonuç alamazsınız. Bu otorite meselesidir. Gerçek bir otorite olursa ona göre yaratacağı etkiyi sosyal devlet anlayışıyla gösterirse caydırıcı olur. Ama cezalar kimine uygulayıp kimine uygulamazsa olmaz. Popülizmle hareket edilmemeli. Bu denetimler herkes için olmalı. Cezalar caydırıcı olmalı, cezalar yüksek olmalı ama ülkenin de şartlarına göre rakamları şekillendirmek lazım. Sadece para cezası olmamalıdır. Dünyanın gelişmiş sistemlerinde daha farklı ceza sistemleri var. Kamu cezaları da getirilebilir. Önce vatandaşa eğitim verilmeli farkındalık artırılmalı. Eğer bu eğitimle insanlar uymazsa bu cezayı vereceksin. Devlet, sosyal devlet anlayışının ortaya çıkacağı vatandaşlık hizmetleri önce vatandaşa vermelidir. Kurumsal devlet olunmalıdır” dedi.

KTTO Başkanı Turgay Deniz: Trafikte cezalar caydırıcı olmazsa bir anlam ifade etmez

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, “Trafikte cezalar caydırıcı olmazsa bir anlam ifade etmez. Bunun örneklerini görüyoruz. İnsanlar Güney’e geçiyor, orada kurallara uyuyorlar ama burada trafik kurallarına uyulmuyor. Çünkü cezalar komik. Trafikte telefon kullananların trafikten de men edilmesi lazım. Çünkü trafikte telefon kullanıldığı zaman bu durum kazaya sebebiyet veriyor. İnsanın trafikte konsantrasyonu dağılıyor. Cezaların herkese eşit şekilde ve caydırıcı olması gerekir. Bakan Arıklı’nın açıklamalarını normal karşılıyorum çünkü seçmen onun velinimeti. Dolayısıyla bu tepkileri de göstermesi normal” diye konuştu.

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer: Trafik cezalarının insanların geliri ile orantılı olması gerekir

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, “İnsanlarım alım gücünün bu kadar düştüğü bir dönemde bu kadar orantısız cezalar tuhaf kaçıyor. Trafikte cezalar kazaları önlemek için caydırıcı olmalıdır ancak sadece cezalarla bunu yapamazsınız. Bu yeterli değildir. Trafikte başka sorunlarımız var. Yollarla ve kavşaklarla ilgili alt yapılar, trafik ışıkları ve yaya geçitlerinin neredeyse tümü uluslararası standartlar dışındadır. Trafikte doğru bir alt yapı oluşturulduktan sonra trafik kazalarının önüne geçmeyle ilgili bu süreci cezalarla tamamlayacağız. Ama öyle bir algı oluşturuluyor ki sadece cezalarla kazalar önlenebilir. Ama önlenemez. Cezaların yüksek olması zaten ekonomik koşullardan ve geçim sıkıntısından dolayı psikolojisi bozuk olan toplumun psikolojisini daha da bozmaktan başka işe yaramaz. Ceza oranlarında değişiklik yapılmalıdır. Trafik cezalarının insanların geliri ile orantılı olması gerekir. Bir sürü sorunu olan bir kişi düşünün. Çocuğun okul parasını, kıyafet parasını, mutfakta tencerenin nasıl kaynayacağını düşünüyor. Böyle psikolojiyle trafiğe çıkan insana bir hata yaptı diye elindekini de alırsanız neyi düzleteceksiniz? Bu popülizmdir. Cezaların, insanların gelir düzeyi ile orantılı olması lazım. Suç da hata da aynı kefededir. Maaşının tamamını elinden mi alacaksınız? Burada bir tuhaflık vardır. Avrupa da cezalara baktığınızda gelir ile bir orantı vardır. Alkollü araç kullanmanın cezası çok yüksek olsun. Çünkü bu ciddi bir suçtur. Ama seyrüsefer çıkarmadı diye ya da yanlış yere park etti gibi suçlardan dolayı insanların maaşının tümünü alacak düzenleme yapıldı. Bu insanlar nasıl geçinecek? Cezaların ve yasanın bütünlüklü olarak baştan gözden geçirilmesi gerekmektedir” diye konuştu.

KTSO Başkanı Ali Kamacı: Bu yollarda sadece cezalar ile insanlarımızı korumak ne yazık ki mümkün olmuyor

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Ali Kamacı, ülkedeki yol kalitesinin iyi olmadığını ve ceza oranlarının da yol kalitesine göre çok yüksek olduğunu söyledi. Kamacı, “Trafik cezaları çok yüksek rakamlardır. Trafikte emniyeti sadece yüksek cezalarla sağlayamazsınız. Zaten meydana gelen kazalarda da bunun böyle olduğunu görebiliyoruz. Bu astronomik rakamlardaki cezalar yolların tamirine gidiyor mu? Burada sorulması gereken soru budur. Ancak yollarımıza baktığımızda bunun böyle olmadığını görebiliyoruz. Ülkemizde yol kalitesi son derece kötüdür. Yol kalitesinin olmadığı bir noktada cezaların bu kadar yüksek olması anlaşılabilir değildir. Vatandaş için son derece haksız bir durumdur. Cezalar vatandaşların geliri göz önüne alınarak yapılmalıdır. Trafikteki düzeni ceza ile çözemezsiniz. Yollarımızın düzeltilmesi ve yollarda güvenliğin altyapıyla sağlanması gerekmektedir. Bu yollarda sadece cezalar ile insanlarımızı korumak ne yazık ki mümkün olmuyor” dedi.

KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga: Trafik cezalarında yeni bir düzenleme yapılmak zorundadır

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO) Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, trafik cezalarının çok orantısız olduğunu ifade ederek, “Bu yüksek cezalardan dolayı polis de zor durumdadır. Bu cezalar ödenebilir cezalar değildir. Ne kadar çok ceza, o kadar az suç diye bir şey yoktur. Nitekim bunu birçok örnekte de görebiliyoruz. Polis bile bu yüksek rakamlar yüzünden ceza yazma noktasında tereddütte kalıyor. Bu durumun uygulanabilir olmadığı ortaya çıkmıştır. Zaten Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı’nın kendisi de itiraf etti. Biz dünyayı yeniden keşfetmeye çalışıyoruz. Yasayı çıkardılar ama uygulayamadılar. Bu sefer de yasa bypass edilmiş oluyor. Yasaların uygulanabilir olması gerekmektedir. Trafik cezalarında yeni bir düzenleme yapılmak zorundadır” ifadelerini kullandı.