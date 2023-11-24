Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Gürsel Uzun, avın eskiden zorunlu yapıldığını ve bunun bir yaşam şekli olduğunu hatırlatarak, şu an yapılanın ise bununla bir alakası olmadığını ve devamlılığının da kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Uzun, yazısında şunları kaydetti:

Av Değil Resmen Katliam…

Öbürsü gün Pazar, Yine tam gün bir katliam bizi bekliyor…

İlkel İnsanın, meyve, ot, kuş, Kuş yumurtası böcek gibi bulduğunu yemek zorunda olduğu şeye Avlanmak demişler…

Bu bir yaşam şekliydi…

Bu günkü avcılar Avı beslenmek için yapmadığından, bu yapılana avcılık demek de yanlış olur…

Bu yapılanın devamlılığı da kabul edilemez…

Bana bir spor daha söyleyin ki yaşamına katkı koymadığınız başka bir canlıyı size öldürme hakkı versin, adına da spor densin…

İnsanlar çoğaldıkça, Doğa da fakirleştikçe ürettiklerinden beslenmeyi de öğrenmek zorunluluk olmuş…

Biz bunu da doğru dürüst yapamıyoruz ya…

Avcı adı Eski Türkçede Keyik~Kiyik kelimesinden gelmekte ve yırtıcı olmak, diğer organizmaları öldürmek anlamına geliyor…

Avcı arkadaşlara bakıyorum, hiçbirisinin öyle yırtıcı bir hali yok, hele bunları evlerinde görseniz süt dökmüş kedi gibiler…

Başka organizmaları öldürmek bir yana karıncayı bile incitecek yapıları yok…

Doğanın bütün zorluklarının bile yok edemediği, güzelim Keklikleri,Tavşanları kendi elimizle yok ediyoruz…

Üstelik bunu karnımızı doyurmak, var olmak için de değil, sırf eğlence için yapıyoruz…

Avcılarımızın Yırtıcı özelliklerini gösterecek başka bir sistem süratle oluşturmalıdır…

Doğayı güzelleştirmek, canlı türlerini çoğaltacak, zenginleştirecek becerimiz olmayabilir, amma zarar vermekten de uzak durmalıyız…

Sırf Spor olsun diye Ekolojik dengeyi bozmaya, bu canlıların neslini tüketmeye hakkımız yoktur...

Bu konuda çok ciddi paraların dönmesi, bu yapılanı ne haklı kılar, ne de kayıplarımızı karşılar…

Bu çarkın devamını, Avcılarımızın yırtıcı özelliklerini de göstermeye devam etmesini istiyorsak bunun şeklini değiştirmeliyiz…

Belli bölgelerde Avlak bölgeler oluşturmalı ve üretilenin avlanmasına izin vermeliyiz…

Buna kimsenin itirazı olmaz, herkesin ürettiğini yok etme hakkı vardır…

Her şeyde olduğu gibi bunda da geç kaldık amma daha geç olmadan ekolojik denge daha çok bozulmadan bu katliam durdurulmalı…