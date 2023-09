TÜK Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Bazı'un 'Bazı işler yürek ister" başlıklı yazısı şu şekilde:



Bazı işler Yürek ister, İnanmak İster, biraz inat biraz da çizginin ötesinde olmak İster…

Herkes Ülkesini sevdiğini söylüyor, bence bu hiç bir şey ifade etmiyor…

Önemli olan nasıl sevdiğidir, güzel sevmeli ve sevgisini eyleme geçirmelidir…

Aldığın sürece değil, verirken sevebilmek, verecek kadar sevmektir…

Devlette inadına iyi işler yapacağım diye direnenler yalnızlaşmaya doğru gideceğini de bilmelidir…

Çünkü hesabına dokunduğunuz her kişi o andan itibaren karşınızda olacaktır…

Bu ülkede sağ duyulu insanların hala daha var olduğunu unutanlar var sadece, hesabına dokunduğunuz ve karşınıza aldığınız her kişinin yerine yanınızda yüzlerce yeni o güne kadar belki de karşınızda olanların size destek verebileceğini unutanlar vardır…

Bunu yaparken Destek bulacağınızı düşündüğünüz yol arkadaşlarınızın dahi taktirini değil, aksine rahatsız olduklarını görecek, hissedeceksiniz…

Her şeyi Eleştiren Muhalefetin bile yaptığınız bu doğrudan rahatsız olduğunu göreceksiniz..

Onların derdi yol arkadaşlarınızdan farklı, arkadaşlarınız parti içi yarışta bireysel başarısızlığın peşindeyken onlar kitlesel başarısızlık, Partisel başarısızlık peşinde…

Çünkü başarı demek sizin güçlenmeniz, ya da Partinizin güçlenip yoluna devam etmesi demektir….

Çok ender de olsa kurumlarda yapılan Yanlışların üzerine gidilip Kurumları Kurtarmaya yönelik hamleler yapılıyor…

Sigortalarda yaşananlar da bunlardan bir tanesidir…

Peki bu işler bu gün mü başladı…

Neden ilk anda müdahale edilmedi…

Yedi Ayda 70 Milyonluk bir hacimden bahsediyoruz…

Sn Bakan daha bir Aylık Bakan, peki bunun öncesinde bu fark edilmedi mi, görülmedi mi Yoksa uğraşmak mı istenmedi bu da başka bir pencere…

Şimdi bunu bile sahiplenmek isteyenler olacaktır emin olun, çünkü aynisini ben yaşıyorum zaten…

Aylık bazda 20 Bin Reçete, 10 Milyonluk aylık kayıp, Kişi başı düşen 200 bin TL aylık gelir…

Böyle bir Arı kovanına parmak sokmak yürek ister, cesaret ister amma her şeyden önce bunu yapan da azıcık takdir ister, hepsi bu…

Amma nerde, herkes sanki kış uykusundaymış gibi ses Seda çıkmıyor…

Tebrikler Sn Bakan ve Arkasında duran Sn Başbakan…

Tebrikler….