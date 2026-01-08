Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi’ne sunduğu raporda, Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün (UNFICYP) görev süresinin 31 Ocak 2027'ye kadar 12 ay daha uzatılmasını tavsiye etti.

Alithia gazetesinin haberine göre Guterres, raporunda, ara bölge içinde ve çevresinde devam eden ihlallerden ve Maraş’taki tek taraflı eylemlerin geri alınmamasından duyduğu endişeyi dile getirdi.

Habere göre Guterres, Kıbrıs'taki duruma ilişkin açıklamalarında, Kıbrıs sorununda yeni, ancak "temkinli" bir dinamik oluştuğunu belirtirken, yeni Kıbrıs Türk liderinin göreve başlaması ve liderler arasındaki artan etkileşimin, temel siyasi engelleri ortadan kaldırmadan, sınırlı bir fırsat penceresi için umudu yeniden canlandırdığını kaydetti.

Gazete, raporda askeri alanda gerilimin azaltılmasında somut bir ilerleme kaydedilmediğinin belirtildiğini ve Guterres’in, ara bölgede "askeri tesislerin inşasını takiben yaşanan ihlallerden" endişe duyduğunu ifade ettiğini yazdı.

Söz konusu tesislerin, askeri statükoyu kalıcı olarak değiştirmeyi amaçladığını belirten Guterres, son dönemde ciddi bir olay yaşanmamış olsa da, ateşkes hattındaki askeri yığılmanın, istikrarsızlık kaynağı olmaya devam ettiğine işaret etti.

Gazete, Guterres’in raporunda gözetleme sistemleri kurulmasına özel atıfta bulunduğunu; çalışmaların tamamlanmasına yaklaşılmasıyla birlikte bir yavaşlama yaşanmış olsa da, UNFICYP’in bunları ciddi bir istikrarsızlaştırıcı faktör olarak değerlendirmeye devam ettiğini kaydettiğini yazdı.

Rum Milli Muhafız Ordusu tarafından kurulan sistemlerde de sınırlı bir artış olduğunu belirten Guterres, askeri mevzilerin sivil yapılarda gizlenmesinin endişe verici olduğunu vurguladı.

Habere göre Guterres, Maraş’taki durumla ilgili endişesini yineleyerek, 2020 yılının başından bu yana BM Güvenlik Konseyi'nin eylemlerin geri alınması çağrısına hiçbir yanıt verilmediğini ve 550 ve 789 sayılı kararlara dayanan BM pozisyonunun değişmediğini hatırlattı.

Guterres, UNFICYP'in hareket özgürlüğüne getirilen kısıtlamaları da kınarken, adadaki barış ve istikrarın korunmasına yönelik katkısı göz önünde bulundurarak, UNFICYP'in görev süresinin yenilenmesini tavsiye etti ve etkinliğinin her iki tarafın tam iş birliğine bağlı olduğunu kaydetti.