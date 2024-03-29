Görüşme 5 Nisan’da…

BM Genel Sekreteri, Kıbrıs’ta yeniden müzakere masası kurabilmek adına ortak bir zemin olup olmadığına dönük yaptığı çalışmalar çerçevesinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı görüşme yapmak üzere New York’a davet etti. Görüşmenin 5 Nisan’da BM Genel Merkezi’nde yapılacağı öğrenildi.

Egemen eşitlik vurgusu… Cumhurbaşkanı Tatar’ın New York görüşmesinde yeni bir müzakere masası kurulabilmesi için Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlik ve eşit uluslar arası statüsünün kabul edilmesi gerektiğini net bir şekilde Guterres’e bildireceği bilgisine ulaşıldı.