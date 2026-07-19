Türk Birliği Dayanışma Derneği (TÜRK-BİR) Başkanı Prof. Dr. Güven Arıklı, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 52’nci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 20 Temmuz 1974’ün Kıbrıs Türk halkının özgürlüğünü ve güvenliğini yeniden kazandığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Arıklı, 20 Temmuz’un yalnızca bir askerî harekât olmadığını, aynı zamanda Türk milletinin kardeşliğini, dayanışmasını ve milli iradesini tüm dünyaya gösteren tarihi bir destan olduğunu belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin şehitlerin emaneti olduğunu ifade eden Arıklı, bu emaneti birlik ve beraberlik içinde daha güçlü yarınlara taşımanın ortak sorumluluk olduğunu kaydetti.

Türkiye ile KKTC arasındaki sarsılmaz bağların korunmasının önemine dikkat çeken Arıklı, egemenlik, özgürlük ve milli dava doğrultusunda Türkiye ile omuz omuza yürümeye devam edeceklerini söyledi.

Prof. Dr. Güven Arıklı, mesajının sonunda aziz şehitleri rahmet ve minnetle, gazileri ise şükranla andığını belirterek, Kıbrıs Türk halkının ve büyük Türk milletinin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutladı.