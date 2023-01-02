Pelin Yükselay - ÖZEL HABER

Programda asgari ücretle ilgili konuşan Bengihan, KTAMS olarak kendi içlerinde değerlendirmeleri yaptıklarını belirterek, ' biz rakamlara göre konuşuyoruz' dedi.

Bengihan, konuyla ilgili şunları kaydetti:

"Bu önerilen rakam yüzde 34'lük bir artış içermektedir. Şu an 8 bin 600 olan asgari ücret bu artışla 11 bin 500 liraya çıkarılması konusunda hükümetin önerisi vardır. Şimdi bizim yaptığımız hesaplar ortada. 11 Aylık enflasyon yüzde 86.14 asgari ücretliye verilen yüzde 41.21. Aradaki fark 44.93. Bu 44.93 asgari ücretlinin Kasım sonu itibariyle bu oranda gerilediğini göstermektedir. Bu 3 bin kusur liraya denk geliyor. Asgari ücretlinin 5 ay önceki alım gücü ile şimdikini kıyaslamak gerekir. Biz 8 bin 600 liraya sadece bu kaybı eklediğimizde ortaya çıkan rakam 12 bin 463. Hükümetin önerdiği rakamla bu rakam arasında yüzde 11'lik bir fark var. Bu da asgari ücretlinin yeni yıla yüzde 11 kayıpla başlayacağının resmidir.

"Asgari ücretlinin kaybı daha da artacak"

"Aralık enflasyonu ile bu kayıp daha da artacak" diyen Bengihan, şu an önerilen rakamın asgari icretlinin yıl içindeki kaybını bile karşılamadığını belirterek 'Bu veriler bize gösteriyor ki asgari ücretli yine yeni yıla yüzde 15'lik bir kayıpla başlayacak' diye konuştu.

"Bu bir artış değildir. Bu asgari ücretlinin yıl içinde enflasyon karşısındaki kaybının giderilmesidir" diyen Bengihan, "artıştan bahsedecek olursak yüzde 5 güncelleme yapılmalıdır ki zam yapıldı diyebilelim' dedi.

"Hükümet göz yumuyor"

Ülkede artan pahalılığa da dikkat çeken Bengihan, hükümetin denetim mekanizması oluşturmayarak buna göz yumduğunu kaydetti. 'İnsanları sefalete doğru sürüklüyorlar' diyen Bengihan, ülkede kalifiye eleman kalmayacağına hepsinin Güney'e gideceğine dikkat çekti.