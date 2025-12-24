Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, son günlerde kamuoyunun gündemine gelen öğrenci birlik ziyaretleriyle ilgili yazılı bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada, söz konusu ziyaretlerin askerî eğitim kapsamında olmadığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli ve öğretmen refakatiyle gerçekleştirilen tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri olduğu vurgulandı.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı açıklamasında, kurumun kuruluşundan bu yana gençlerin gelişimine katkı sağlamak, askerlik mesleğini tanıtmak ve kurum–toplum bağını güçlendirmek amacıyla sergi, ziyaret, gezi ve benzeri iş birliği faaliyetleri yürüttüğü ifade edildi.

Bu çerçevede bugüne kadar binlerce öğrencinin, refakatçi öğretmenler eşliğinde Erenköy, Mutlu Barış Harekâtı Anıtları, müzeler, karargâh ve çeşitli askeri birlikleri ziyaret ettiği; bazı faaliyetlerde paraşüt atlayışları gibi gösterileri izleme imkânı bulduğu belirtildi. Açıklamada, tüm organizasyonlarda öğretmenlerin refakati ve koordinasyonuna hassasiyetle dikkat edildiğinin altı çizildi.

Son günlerde gerçekleştirilen bir birlik ziyaretinin, bağlamından koparılarak askerî eğitim verildiği iddialarıyla kamuoyuna yansıtıldığına dikkat çekilen açıklamada, bu iddiaların gerçek dışı olduğu vurgulandı. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, birkaç saatlik bir gezi sırasında çocuklara askerî eğitim verildiği yönündeki söylemlerin mantıklı bir izahı bulunmadığını kaydetti.

Açıklamada ayrıca, söz konusu iddiaların halk nezdinde destek bulmadığı, özellikle sosyal medyada Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na yönelik haksız ithamların kabul görmediğinin gözlemlendiği ifade edildi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, kurumun kimlik ve eğitim anlayışının düşmanlık, aşırıcılık ya da saplantılı yaklaşımlar üzerine değil; vatan, şeref, vazife, sevgi ve dürüstlük gibi yüksek değerler üzerine kurulu olduğunu vurguladı. Bu doğrultuda gençlerin bedenen ve ruhen sağlıklı, bilinçli ve başarılı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlayacak faaliyetlerin sürdürüleceği belirtildi.