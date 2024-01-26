Açıklamada, son yoklamaların; için her iki tarih dahil olmak üzere 5-9 Şubat tarihleri arasında 08.30-16.00 saatleri arasında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğünde (Lefkoşa) yapılacağı bildirildi.

Yükümlülere teslim edilen çağrı pusulalarında belirtilen tarihlerde yoklamaya katılması gerektiği belirtilen açıklamada, her ne sebeple olursa olsun bugüne kadar yoklamaya hiç katılmamış veya henüz yurt ödevini yapmamış olan 2006 ve daha yaşlı doğumlu, askerlik ertelemesini yaptırmayan KKTC ve çift uyruklu yükümlülerin de bu yoklamaya katılma zorunluluğu olduğu ifade edildi.

Son yoklama için talep edilen belgeler şu şekilde:

“KKTC kimlik kartı, KKTC doğum kayıt belgesi, çift uyruklular için TC kimlik kartının aslı, TC vukuatlı nüfus kayıt örneği ve varsa KKTC yurttaşlığa kabul belgesi,

öğrenci olanlar için öğrenci belgesi (üniversite öğrenci belgeleri Milli Eğitim Bakanlığından onaylı olacaktır), mezun olanların diplomalarının aslı ile birlikte fotokopisi (meslek lisesi diplomaları ile çıraklık ve kalfalık belgelerinin fotokopileri KKTC Milli Eğitim Bakanlığından onaylı olacaktır),

ikametgah belgesi, varsa sürüş ehliyeti, PPD ve Tetanoz aşılama durumu ile kan grubunu gösteren belgeler, sağlık problemi olanların, rahatsızlıklarını gösteren sağlık raporunun aslı ve fotokopisi, varsa epikriz raporu”

Daha fazla bilgiye ”mucahit.gov.ct.tr” internet adresinden erişebileceği kaydedilen açıklamada, şunlar da belirtildi:

“Yükümlülere gerekli duyuru ve tebligatlar, köy ve mahalle muhtarlıkları tarafından yapılmış olup, radyo, televizyon ve yazılı basın yoluyla yapılan bu duyurular değiştirilmiş şekli ile 59/2000 sayılı Askerlik Yasası’nın 25’inci maddesi gereğince yükümlülere yazılı tebligat yapılmış gibi kabul edilecek ve duyurulara rağmen meşru bir özrü olmaksızın yoklamaya katılmayanlar, yoklama kaçağı durumuna düşeceklerinden, haklarında yasal işlem başlatılacaktır.”