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Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Yangın söndürme çalışmalarında itfaiye araçları, YAMA, YİM, insansız hava aracı (İHA) ve su tankerleri kullanıldı. Toplam 28 personelin görev aldığı müdahale sonucunda yangın saat 13.45 sıralarında kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre yangın, bugün saat 12.50 sıralarında Güvercinlik bölgesinde çıktı. Yangına, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Polis Genel Müdürlüğü İtfaiye ekipleri ile Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı tarafından ortak müdahalede bulunuldu.

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