Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) Afet Yardım Görev Birliği tarafından, 9 Şubat tarihinden bu yana Antakya şehir merkezi, ilçe ve köylerinde depremin açtığı yaraların iyileştirilmesi yolunda adımların atıldığı kaydedildi.

GKK Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamada, mülki makamlarla koordineli olarak bölgedeki depremzedelere ihtiyaç duydukları yardımların götürülerek dağıtıldığı, Antakya Küçük Sanayi bölgesinde hizmet veren sahra mutfağında pişirilen sıcak yemeklerin, sahra fırınında üretilen ekmeklerin depremzedeler ve görevli personelin istifadesine sunulduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, “Deprem yardım çalışmalarımız, görevli personelimizi belirli aralıklarla değiştirerek anavatana ayak bastığımız günden bu yana yüce Türk milletinin evlatları olarak aynı gayret, heyecan ve üstün disiplin anlayışı ile sürdürülmektedir.” ifadelerine yer verildi.