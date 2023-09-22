Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behcet Çelebi tarafından yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılı güz dönemi yükseköğrenim burslarından yararlanmak isteyen öğrenciler, 25 Eylül-25 Ekim tarihleri arasında Bakanlığın Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi http://yobis.mebnet.net adresinden online olarak müracaatlarını yapabilecek.

Burs başvuruları ile ilgili ayrıntılı bilgiye yine aynı adresin “Önemli Bilgiler” bölümünden ulaşılabiliyor.

Açıklamada, 2022-2023 eğitim öğretim yılında yükseköğrenim burslarından yararlanan öğrencilerin de http://yobis.mebnet.net adresinden başvurularını online olarak yenilemeleri gerektiği belirtildi.