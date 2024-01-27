Cumhuriyetçi Türk Partisi Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir sosyal medya hesabında Kıbrıs Türk Narenciye Üreticiler Birliği Başkanı Ali Alioğlu dava okunacağını duyurdu.

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Gulamkadir Kıbrıs Türk Narenciye Üreticiler Birliği Başkanı Ali Alioğlu'nun Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne çağrıldığını bildirdi.

Çağlar Gulamkadir’in paylaşımı şu şekilde:

“An itibarı ile Kıbrıs Türk Narenciye Üreticiler Birliği Başkanı Ali Alioğlu'na üreticiler adına yaptığı eylem yüzünden dava okunmak üzere Güzelyurt Polis Müdürlüğüne çağrılmıştır. Bunu asla kabul etmiyoruz.”