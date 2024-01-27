Cumhuriyetçi Türk Partisi Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir sosyal medya hesabında Kıbrıs Türk Narenciye Üreticiler Birliği Başkanı Ali Alioğlu dava okunacağını duyurdu.
Gulamkadir Kıbrıs Türk Narenciye Üreticiler Birliği Başkanı Ali Alioğlu'nun Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne çağrıldığını bildirdi.
Çağlar Gulamkadir’in paylaşımı şu şekilde:
“An itibarı ile Kıbrıs Türk Narenciye Üreticiler Birliği Başkanı Ali Alioğlu'na üreticiler adına yaptığı eylem yüzünden dava okunmak üzere Güzelyurt Polis Müdürlüğüne çağrılmıştır. Bunu asla kabul etmiyoruz.”