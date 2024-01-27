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“An itibarı ile Kıbrıs Türk Narenciye Üreticiler Birliği Başkanı Ali Alioğlu'na üreticiler adına yaptığı eylem yüzünden dava okunmak üzere Güzelyurt Polis Müdürlüğüne çağrılmıştır. Bunu asla kabul etmiyoruz.”

Çağlar Gulamkadir’in paylaşımı şu şekilde:

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