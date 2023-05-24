İtfaiye ekipleri her türlü olaya anında müdahaleleriyle zorlu görevleri yerine getiriyorlar.

Geçtiğimiz gün köy yerinde açık kuyu ihbarına, itfaiye ekiplerinin çok kısa sürede ve büyük bir duyarlılıkla yetişmesi çevre sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Yine sorumsuz bir kamyon sürücüsünün kasasında yüklü bulunan kum ve çakılı anayol içerisine yanlışlık sonucu dökmesi ve durup tedbir almak yerine, yoluna devam etmesi üzerine de, risk oluşturan kum ve çakılın döküldüğü yolu temizlemeye Güzelyurt İtfaiye ekipleri yetişti.

KÖPEK DÜŞTÜ DENDİ, HIZIR GİBİ YETİŞİLDİ

Üzeri açık olan ve hem insanlar hem de hayvanlar için büyük tehlike arz eden kuyuya bir hayvanın düştüğü yönündeki yanlış bir ihbara, itfaiye ekipleri tüm ekipmanlarıyla birlikte tam 10 dakika gibi kısa bir sürede vardılar.

Gerekli teçhizatlarıyla birlikte son derece duyarlı ve sorumluluk bilinciyle olay yerine hızlı şekilde yetişen itfaiye ekiplerinin bu başarısı ve özverisi bölge sakinleri tarafından takdirle karşılandı.

Güzelyurt İtfaiye ekipleri, üstü açık kuyuların ihmal edilmesinin, hem insan hayatı, hem de hayvanlar açısından büyük tehlike arz ettiğine dikkat çektiler.

Güzelyurt İtfaiyesi ekipleri, genellikle kullanılmayan evlerin avlularında bulunan üzeri açık kuyuların Güzelyurt Kaymakamlığı tarafından kapatılması gerektiğini önemle vurguladılar.

Güzelyurt İtfaiyesi Amiri’nin de olay yerindeki arkadaşlarından telefoniyen anbean bilgi alması takdire şayan karşılandı.

Kaynak: https://evrenselkibris.net/guzelyurt-itfaiyesi-ekipleri-takdiri-hak-ediyor-186378.html