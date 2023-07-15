Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

Saat 11.30 sıralarında, Güzelyurt - Lefke Eski Anayolu üzerinde, Rifat Çankaya (E-26), yönetimindeki HT 283 plakalı araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada Yeşilyurt dahilinde Ada Park Restoran önlerine geldiğinde sağa meyilli viraja geldiği zaman dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Fatma Güler (K-52) yönetimindeki LH 641 plakalı araç ile çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü kaldıırldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir