Kadınların meslek edinmesi, üretime katılması ve aile ekonomisine katkı sağlaması hedefiyle kente kazandırılan merkezde, dikiş-nakış, örgü bebek yapımı, boncuk takı tasarımı, seramik yapımı ve bilgisayar dersleri gibi mesleki yetkinlik kazanmak isteyen herkes tarafından kullanılabilecek.

Açılışa Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş , bazı milletvekilleri, yerel yöneticiler ve bölge halkı katıldı

Güzelyurt Belediyesi halk dansları ekibi gösterisiyle başlayan açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti. Ardından sırasıyla Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Başbakan Ünal Üstel ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler tarafından açılış konuşmaları yapıldı. Konuşmaların ardından Manisa Belediye Başkanı merhum Ferdi Zeyrek ve Şehzadeler Belediyesi Başkanı merhume Gülşah Durbay anısına, merkezin bahçesine dikilen zeytin ağaçlarına su verildi. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından merkez gezildi.

-Özçınar

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, tarihi Osmanlı kültüründen kalan bir değeri yaşatma ve koruma fırsatı bularak önemli bir eğitim merkezi oluşturduklarını kaydetti. Özçnar, merkezde üretilecek ürünlerin devam eden projeleri olan Kıbrıs Müzesi mağazalarında satılabileceğini de belirtti.

Yerelden kalkınmanın önemine vurgu yapan Özçınar, Manisa Belediyesinin Güzelyurt için çok özel olduğunu ve bundan sonraki süreçte de kardeş şehir Manisa ile ilişkilerini en üst düzeyde tutacaklarını kaydetti.

-Dutlulu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu da belediyelerin kültürel, sosyal, kadınlara ve gençlere yönelik projeler yapmasının önemli olduğuna işaret ederek, projeye destek olmaktan mutlu olduklarını, iki şehir arasındaki ilişkilerin artırılarak sürdürüleceğini belirtti.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel de yeni bir projenin daha hayata geçirilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, hayat bulacak kültürel ürünlerin ekonomiye katma değer sağlayacağını ve turistlerle buluşma imkanı bulacağını ifade etti.

Üstel kadınların girişimci olması ve çalışma hayatında daha çok yer alabilmesi için birtakım destekler verdiklerini anımsatarak, bu konuya önem verdiklerini ve Güzelyurt’ta oluşturulan merkezin bunun en güzel örneklerinden olduğunu söyledi.

Belediyeler reformu ve belediyeler yasası ile belediyelerin mali kaynaklarının çoğaltıldığını ve belediyelerin halka hizmette sıkıntı yaşamadığını kaydeden Başbakan Üstel, hükümetin Güzelyurt’a yönelik çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Üstel, halkın ihtiyacı olan projeleri yapmaya devam edeceklerini da vurguladı.

-Öztürkler

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de ülkedeki en büyük sorunlardan birinin meslek edindirme olduğunun altını çizerek, mesleki eğitime gereken öneminin verilmesi gerektiğini söyledi.

Öztürkler, eğitim bakanlığının bu amaçla açtığı okullar ve atılan adımların çok önemli olduğunu kaydederek, Kıbrıs Türk halkının geçmişine, üretim kültürüne sahip çıkan ve kadınların meslek edinmesine katkı koyan projeden mutluluk duyduğunu vurguladı.

Güzelyurt’ a yapılan yatırımların bölgeye sahip çıkıldığının göstergesi olduğuna dikkat çeken Öztürkler, yerel yönetim ve hükümetin yatırımlarıyla bölgenin gelişmeye ve kalınmaya devam edeceğini belirtti.